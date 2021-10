TAAT Global Quartalszahlen - Bruttogewinn steigt um über 1.000%!

Den kompletten Quartalsbericht gibt es hier zum download!

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) vermeldet für das 3. Quartal, das am 31. Juli 2021 endete, einen Umsatz von rund 1,3 Mio. CAD und erwirtschaftete einen Nettoprofit von von über 780.000 CAD. Dies entspricht gemessen am Umsatz und Bruttogewinn des 2. Quartals einer Steigerung von 88% bzw. 114%. Gegenüber dem 1. Quartal repräsentiert dies eine Steigerung von 660% bzw. 1.014%.

In der Grafik, welche die Entwicklung Q1 bis Q3 2021 widerspiegelt, sieht man auch, den Effekt, dass eine vergrößerte Produktion die Bruttogewinnmarge deutlich anhebt.

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) ist in der Lage, sein Händlernetz immer weiter auszubauen, und das schlägt sich auch in den Umsätzen nieder. Ende Juli belief sich die Anzahl der Shops, in denen TAAT verkauft wurde, noch auf ca. 400, heute sind es über 1.000. Das heißt, dass die Schlussfolgerung, dass sich der US-Umsatz im laufenden 4. Quartal ZUMINDEST verdoppeln sollte (auf 2,6 Mio. CAD), durchaus plausibel ist. Addiert man noch weitere 1,2 Mio. CAD aus dem "UK-Deal" hinzu, so kommt man vielleicht sogar auf 3,8 Mio. CAD, was fast einer Verdreifachung des Q2-Umsatzes gleichkommt.

TAAT Global Alternatives Inc.*

WKN: A3CNZW CSE: TAAT

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat das Rüstzeug zum "Disruptor". - Ein Unternehmen, das eine gesamte Industrie grundlegend verändern kann, so wie es Tesla im Automobilmarkt und Beyond Meat im Lebensmittelmarkt geschafft haben. Der Grund dafür ist, dass das kanadische Start-up eine Zigarette erfunden hat, die komplett ohne Tabak und ohne Nikotin auskommt, aber wie eine echte Zigarette schmecken soll. Das Herstellungsverfahren ist zum Patent angemeldet.

Zero-Nikotin und Mentholverbot?

Die Biden-Administration hat nun mit einem Plan aufhorchen lassen, die im doppelten Sinne für den Durchbruch dieses Produkts sehr förderlich sein könnte.

Am Montag, dem 19. April 2021, veröffentlichte das Wall Street Journal einen Bericht, wonach die US-Regierung Biden erwägt, die Tabakunternehmen dazu zu verpflichten, den Nikotingehalt aller landesweit verkauften Zigaretten auf ein Niveau zu senken, das nicht mehr süchtig machen kann.