Die BioNTech-Aktie wurde in den vergangenen Tagen extrem nach unten geprügelt. An fünf der vergangenen sechs Tage verlor die Aktie mehr als fünf Prozent. Gestern ging es zeitweise sogar rund 15 Prozent nach unten, doch zum Handelsende hin konnte sich BioNTech wieder deutlich berappeln. Am Ende lag der Schlusskurs mehr als 20 US-Dollar über dem Tagestief. Ein durchaus bullishes Zeichen für die kommende Woche.

Denn nachdem der Kurs innerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...