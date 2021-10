Bonn (ots) -Bonn/Berlin, 2. Oktober2021. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Agnieszka Brugger, zeigt sich optimistisch, dass die Koalitionsgespräche mit der SPD ebenso gut verlaufen werden wie mit der FDP. "Ich hoffe, dass auch diese Gespräche in einer angenehmen, konstruktiven, vertrauensvollen Atmosphäre stattfinden werden", so Brugger im phoenix-Interview. Die Grünen erinnerten sich jedoch an die früheren, harten Verhandlungen mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. "Natürlich werden wir auch ganz besonders über das Thema Klimaschutz miteinander reden und haben nicht vergessen, wie die Verhandlungen beim CO2-Preis verlaufen sind." Das Thema Klimaschutz dränge und stehe bei den Grünen im Zentrum der Sondierungen. "Für uns ist klar: Die Wirklichkeit, die Dramatik der Klimakrise muss alle Parteien darauf verpflichten, jetzt endlich zu handeln und vier weitere verlorene Jahre für den Klimaschutz können wir uns nicht leisten. Das ist für uns Grüne ein absolutes Herzensanliegen."Die bisherigen Koalitionsgesprächeder Grünen mit der FDP bewertet Brugger positiv. "Das war sicherlich ein sehrschöner Auftakt, gerade als absolutes Gegenteil zu dem, was wir vor vier Jahrenbei den Jamaika-Sondierungen gesehen haben", so die Grünen-Abgeordnete. "Auchdiesen guten Geist des Miteinanders, des Respekts, der Wertschätzung, derVertraulichkeit, aber inhaltlich gibt es noch viel zu besprechen."Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5035891