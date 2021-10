Freiburg (ots) -Die Sommerferien in diesem und dem vergangenen Jahr waren anders. Corona, Virus-Mutationen und Inzidenzwerte waren die Schlagworte, die unseren Alltag mitbestimmten. Einige Urlaubsregionen waren Hochinzidenzgebiete. Mancher Ferienplan wurde dadurch über den Haufen geworfen. Aus Fernreisen wurden mitunter Heimaturlaube. Die Badische Zeitung hat versucht, das Beste daraus zu machen, und hat ihre Leserinnen und Leser auf eine etwas andere Erkundungstour durch Südbaden mitgenommen."Schau ins Land" hieß die Sommerserie, in der im vergangenen Jahr 40 Städte und Gemeinden sowie in diesem Jahr weitere 36 Orte aus dem Verbreitungsgebiet der Badischen Zeitung vorgestellt wurden, die sonst nicht über alle Ausgaben hinweg im Rampenlicht stehen.Die kleinen Ausflüge durch Südbaden wurden jetzt in einem digitalen Sonderprodukt zusammengefasst, das allen BZ-Digital-Premium-Kunden kostenfrei auf der Startseite von App und eZeitung unter "Magazine" - http://mehr.bz/blickindieregion - zur Verfügung steht. Hier lässt sich auch das Gesamt-PDF der Serie herunterladen.Alle Folgen der "Schau ins Land"-Serie gibt es auch im Online-Auftritt der Badischen Zeitung unter http://mehr.bz/schau-ins-landPressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5035910