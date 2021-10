Zwei Anwälte, Phil Brewster von der Brewster Law Firm, Illinois, und Patrick Mincey von Cranfill Sumner, North Carolina, wurden kürzlich in einem Wall Street Journal-Artikel wegen ihrer Vertretung eines Whistleblowers aus North Carolina erwähnt, der eine angebliche internationale Verschwörung aufgedeckt hat: nicht weniger als 100 Millionen US-Dollar durch große US-Wertpapierfirmen, darunter Morgan Stanley und Interactive Brokers, zu waschen.

Das Wall Street Journal berichtete, dass an der angeblichen Verschwörung ein Netzwerk internationaler Akteure und Unternehmen beteiligt war, die zusammenarbeiten, um 2 Milliarden US-Dollar von PDVSA, der staatlichen Ölgesellschaft Venezuelas, zu stehlen. Im Rahmen der Ermittlungen versuchen das Federal Bureau of Investigation, die US Securities and Exchange Commission und andere Bundesbehörden herauszufinden, warum US-Firmen Wertpapiere im Wert von über 100 Millionen US-Dollar für einen verdächtigen venezolanischen Geschäftsmann verwalteten, obwohl es bei den Konten Warnsignale für die von den Behörden aufgeführten für potenzielle Geldwäscheaktivitäten gab.

Die US-Behörden leiteten die Untersuchung ein, nachdem die Anwälte Brewster und Mincey 2019 die Whistleblower-Beschwerde ihres Mandanten bei der SEC eingereicht hatten. "Es ist eines der größten Privilegien unserer Karriere, den Whistleblower Mark Coffey zu vertreten", sagten Brewster und Mincey in einer gemeinsamen Erklärung. "Unser Mandant hat außerordentliche Opfer gebracht, um Licht in die Geldwäschekrise in der US-Wertpapierbranche zu bringen, und es besteht kein Zweifel, dass er für seinen unerschütterlichen Mut gelobt werden sollte und wird."

Rechtsanwalt Phil Brewster ist der Gründungspartner der Brewster Law Firm LLC in Winnetka, Illinois, einer Kanzlei, die sich mit Whistleblower-Angelegenheiten und staatlichen Ermittlungen befasst.

Rechtsanwalt Patrick Mincey ist Vorsitzender der White Collar, Government Investigations Special Matters Group bei Cranfill Sumner LLP in North Carolina.

