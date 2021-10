In der abgelaufenen Handelswoche hielten die Turbulenzen an den Kapitalmärkten weiter an. Nachdem eine Teilschließung des US-Regierungssystems zum Wochenausklang vermieden werden konnte, gaben die Zinsen und der US-Dollar wieder etwas nach, nachdem beide in den Tagen zuvor deutlich gestiegen waren. Die ökonomischen Turbulenzen in China dauerten parallel an, und auch die Rohstoffmärkte blieben volatil. Die Aktienmärkte gaben per saldo weiter nach, Bitcoin legte deutlich zu und die Edelmetalle entwickelten sich uneinheitlich.Gold relativer ...

