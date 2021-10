Merck & Co. setzt mit Entwicklung eines Corona-Medikaments die Impfstoffhersteller unter Druck. Während Kurs von Merck & Co stark dazugewinnt brechen die der Impfstoffhersteller ein.Deutschland scheint eine Transformation vom Maschinenbaustandort hin zu einem Forschungs- und Entwicklungszentrum für hoch technisierte Pharmaunternehmen durchzuführen. So verkündete mit Merck & Co. (US58933Y1055) die ehemalige Tochter des Darmstädter Pharmaunternehmens Merck (DE0006599905) am heutigen Tag die erfolgreich verlaufenden dritte Phase des experimentellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...