Nach deutlichen Steigerungen in den Vorjahren schätzt der Branchenverband Bitkom die Ausgaben für Smartphone-Apps im laufenden Jahr auf drei Milliarden Euro. Dabei werden die höchsten Umsätze mit In-App-Käufen erzielt. Smartphone-Apps erfreuen sich stark wachsender Beliebtheit. Wie der Branchenverband Bitkom am Samstag in Berlin mitteilt, geben deutsche Smartphone-Nutzende in diesem Jahr so viel für Apps aus wie noch nie zuvor. Einen Umsatz von 2,9 Milliarden prognostiziert der Bitkom. Umsatz verdoppelt sich in zwei Jahren Damit habe sich der Umsatz in zwei Jahren nahezu verdoppelt. Im vergangenen Jahr seien ...

