Vor rund zwei Jahren hat Alphabet angekündigt, seinen Google-Pay-Kunden direkten Zugang zu einem eigenen Banking-Service zu geben. Hochspannend - doch jetzt sind die Pläne vom Tisch. Es klang zu gut: Google wollte mit dem Angebot namens "Plex" kostenlose Spar- und Girokonten ohne Überziehungsgebühren oder Mindesteingänge via Google Pay anbieten. Am Freitag hat jedoch das Wall Street Journal berichtet, dass der US-Konzern seine Pläne aufgegeben habe. Eigentlich sollte "Plex" bereits 2020 an den Markt ...

