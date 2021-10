Breaking News: Vicinity Motor öffnet sich das Tor zu Fedex und UPS?!

Purolator, Fedex 2-Tonnen Liefer-LKW von Morgan Olson

Die jetzt veröffentlichte Meldung sollte allein Grund genug sein, um ein Investment in die Aktie zu überlegen. Drei weitere Gründe, die ebenfalls dafür sprechen:

Quelle: investing.com

Vicinity Motor Corp. *

WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC

Vicinity Motor Corp. (WKN: A3CML7 NASDAQ: VEV TSXV: VMC)* ist ein Hersteller von Bussen, die in der Vergangenheit mit Diesel und Erdgas angetrieben wurden. Seit dem Jahr 2021 bietet man nun auch Elektrobusse und zusätzlich auch seit Kurzem Elektro-Klein-LKWs an. Mit diesen Elektrofahrzeugen der neuesten Generation, die man jetzt basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus dem Diesel- bzw. Erdgassektor konstruiert hat, stößt man in eine hochlukrative Sparte vor, in der es unfassbar hohen Bedarf geben wird, ausgelöst durch viele Milliarden an bereitstehenden Fördermitteln, die sowohl in Kanada als auch in den USA genutzt werden können, um den Nahverkehr zu elektrifizieren.