Die Bayer-Aktien konnten sich an der Börse zuletzt wieder etwas berappeln. Nachdem der Kurs Mitte September ein neues Jahrestief im Bereich von 45 Euro markiert hatte, ging es in den vergangenen 14 Tagen wieder zaghaft nach oben. Mittlerweile notieren die Leverkusener wieder bei rund 47 Euro. Immerhin ein Plus von knapp fünf Prozent in nur zwei Wochen. Doch wie geht es jetzt weiter? Die Analysten haben dazu eine klaren Meinung!

...

Den vollständigen Artikel lesen ...