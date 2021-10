Trotz weiterhin unterbrochener Lieferketten und dem Mangel an den für Elektroautos so wichtigen Speicherchips hat E-Auto-Pionier Tesla im gerade beendeten dritten Quartal mal wieder die kühnsten Erwartungen übertroffen. Sowohl bei Produktion als auch bei der Auslieferung wurden neue Rekorde aufgestellt. Tesla hat in den Monaten Juli bis September 2021 mehr als 241.000 Fahrzeuge und damit 73 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum ausgeliefert. Banken hatten zuvor im Durchschnitt rund 223.000 Auslieferungen ...

