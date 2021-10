Berlin (ots) -Berlin. (OTS) - Katalin Gennburg, Stadtentwicklungspolitikerin der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, fordert angesichts der vergangenen Wahlergebnisse der Linken eine Diskussion über die inhaltliche Ausrichtung der Partei. "Viel zu lange wurde über die wegsterbende Mitgliedschaft gesprochen und zu wenig über neue Potenziale", sagte Gennburg im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "nd.Der Tag" (Montagsausgabe). "Ich wünsche mir, dass wir uns jetzt die Erfolge anschauen und uns die Zeit zum Nachdenken nehmen, die es braucht", so die Politikerin weiter.Während Die Linke in ihren klassischen Berliner Hochburgen oft empfindliche Verluste hinnehmen musste, konnte Katalin Gennburg ihren Treptower Direktwahlkreis halten. "Der Wahlkreis galt 2015 als nicht mehr gewinnbar. Dass es doch gelang, lag schon 2016 an einer klaren Politik und einer sehr rebellischen Ansprache", berichtete sie. Sie habe in ihrer "Rolle als Parlamentarierin versucht, an der Seite der Menschen gegen eine vermeintliche Alternativlosigkeit zu streiten, habe Proteste unterstützt und mich immer wieder gegen die eine oder andere Regierungsvorlage gestellt". Dies seien Gründe für den wiederholten Erfolg, sagte Gennburg zu "nd.DerTag".Gennburg hob in diesem Zusammenhang die 56 Prozent Zustimmung für das Volksbegehren "Deutsche Wohnen enteignen" hervor. "Dementsprechend muss die Linke sich jetzt auch sehr klar dafür aussprechen, die Systemfrage zu stellen und das auch in ganz konkreten, lokalen Konflikten übersetzen und sichtbar machen", forderte sie.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/5036359