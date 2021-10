Zürich (awp) - Der Schweizer Laufschuhhersteller On ist auch von den coronabedingten Fabrikschliessungen in Vietnam betroffen. Die Schliessungen von bislang acht bis zehn Wochen würden einen Teil der On-Produktion betreffen, hiess es am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP in einem Statement. "Diese Situation betrifft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...