Angela Merkel hat beim Tag der Deutschen Einheit eine starke Rede gehalten. Auch, weil es eine ungewöhnlich persönliche Rede war. Merkel hat in ihrer Kanzlerschaft ihre ostdeutsche Herkunft selten vor sich hergetragen; nie hat sie gezeigt, dass auch die mächtigste Frau der Welt verletzt ist, wenn man sie nur "angelernte Bundesbürgerin" nennt und ihre DDR-Erfahrung als "Ballast" abtut. In Halle hat die scheidende Kanzlerin den über Jahre antrainierten Merkel-Panzer also ein klein wenig gelüftet. Um daraus die Forderung abzuleiten, dass wir uns alle gegenseitig mit mehr Respekt begegnen sollten.



