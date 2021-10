München (ots) -Schlappe in Barcelona, Auftakt-Pleite zum BBL-Auftakt, aber im packenden MagentaSport BBL-Pokal zieht ALBA Berlin gegen die Telekom Baskets Bonn ins Viertelfinale ein. "Die ersten 39 Minuten waren nicht unser schönstes Spiel", gab Luke Sikma nach dem 83:80-Sieg in der Overtime zu, "aber ich bin sehr glücklich, dass wir immer an uns geglaubt hatten." Die Bonner konnten erhobenen Hauptes das Parkett verlassen und Parker Jackson-Cartwright fand: "Man muss vor beiden Teams den Hut ziehen." Nächstes Pokal-Drama trotz vieler Fehlwürfe: Die HAKRO Merlins Crailsheim schlagen Ludwigsburg mit 65:63 in der Overtime und ziehen in die nächste Runde ein, "auch wenn es manchmal hässlich war", gab T.J. Shorts nachher zu. Die NINERS Chemnitz gewinnen auch das 3. Pflichtspiel - 87:85 gegen Ulm, und haben ein Geheimrezept: "Die Pre-Season war in meinem Leben mit die Anstrengendste, die ich in meinem Leben hatte" so Nelson Weidemann. Alles mit dem Ziel, "das fitteste Team zu sein". Überraschung in Frankfurt! Die FRAPORT Skyliners werfen die EWE Baskets Oldenburg mit 75:67 aus dem Pokal und sendet ein Ausrufezeichen an die Liga: "Wir haben gezeigt, dass wir es besser können", freute sich Frankfurts Len Schoorman.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des BBL-Pokals im Achtelfinale bis jetzt - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Dienstag geht es direkt mit einem Pokal-Topspiel weiter. Anschließend wird das Viertelfinale festgelegt. Live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport.ALBA Berlin - Telekom Baskets Bonn 83:80 OTLuke Sikma rettete die Berliner kurz vor Schluss in die Overtime, auch dort dauert es bis zur letzten Sekunde, bis die Albatrosse jubeln konnten. Luke Sikma erzielte außerdem mit 13 Punkten und 14 Rebounds das Double-Double. Ganz glauben, konnte er es jedoch nicht: "Das braucht Zeit, um das alles zu verstehen. Ich bin einfach sehr glücklich darüber, dass wir immer an uns geglaubt haben. Es war nicht unser schönstes Spiel die ersten 39 Minuten, aber wir haben uns zurückgekämpft. Das ist ein sehr wichtiger Sieg für uns."Maodo Lo ergänzte: "Ich bin froh, dass wir das irgendwie noch hingebogen haben und den Sieg geholt haben. Es war ein schweres Spiel. Bonn spielt stark und ist sehr schwer zu verteidigen... Körperlich ist das auch schwierig gewesen, aber wir haben es hinbekommen."Nach 2 Siegen in den ersten 2 Pflichtspielen (unter anderem am 1. Spieltag in Berlin) scheiden die Bonner im Pokal knapp aus. Parker Jackson-Cartwright trumpfte mit 26 Punkten erneut auf, konnte die Niederlage jedoch nicht verhindern: "Am Ende des Tages hat ALBA ein paar bessere Spielzüge gemacht. Aber man muss vor beiden Teams den Hut ziehen. Wir haben gekämpft und wollten unseren Weg gehen. Beim letzten Spiel hier hat das geklappt und heute nicht... Wir sollten aber stolz auf unseren Kampf heute sein."HAKRO Merlins Crailsheim - MHP Riesen Ludwigsburg 65:63 OTDie HAKRO Merlins Crailsheim setzen sich in einem zähen, aber doch dramatischen Spiel gegen Ludwigsburg in der Overtime durch. T.J. Shorts wurde mit 20 Punkten und 10 Assists zum Spieler des Spiels: "Wir haben nie aufgehört zu kämpfen. Wir sind immer zurückgekommen, auch wenn es zwischendurch echt hässlich war. Manchmal war es auch gut. Aber wir haben immer gekämpft und deswegen gewonnen."Die MHP Riesen Ludwigsburg ließen, wie Crailsheim, einiges im Spiel vermissen. Yorman Bartolo sagte nach dem Ende: "Wir haben mit Herz gespielt, aber es hat nicht gereicht. Wir müssen jetzt weiter machen."FRAPORT Skyliners - EWE Baskets Oldenburg 75:67Die EWE Baskets Oldenburg verlieren überraschend in Frankfurt und scheiden aus dem BBL-Pokal aus. In einem lange offenen Spiel ist Frankfurt am Ende abgezockter. Oldenburgs Sebastian Herrera über die Niederlage: "Entscheidend waren auf jeden Fall die 50 zu 50 Bälle, die Rebounds und solche Kleinigkeiten, wo wir nicht das gemacht haben, was uns vorgegeben wurde. Das war entscheidend. Frankfurt hat alles ausgenutzt... Ich denke, unser Team ist noch nicht so weit, aber wir haben sehr viel Potenzial und arbeiten jeden Tag sehr hart. Es gibt eine gute Chemie in der Mannschaft, aber uns fehlt der letzte Schritt."Nach 2 schwachen Spielen zum Saisonstart drehen die Frankfurter im Pokal endlich auf und zeigen ein ganz anderes Gesicht. Len Schoormann zum Sieg: "Das ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen, dass wir gesetzt haben. Wir haben gezeigt, dass wir es besser können als die letzten Spiele. Wir haben eine starke Teamleistung gezeigt. Wir haben gezeigt, dass wir alle zusammen verteidigen können und am Ende haben uns die Fans natürlich getragen."NINERS Chemnitz - ratiopharm Ulm 87:85Die NINERS Chemnitz besiegen Ulm im Pokal und unterstreichen erneut ihre gute Form, vor allem im konditionellen Bereich, Nelson Weidemann: "Ich würde sagen, dass die Pre-Season in meinem Leben mit die Anstrengendste war. Coach Pastore hat sehr viel Wert daraufgelegt, dass wir das fitteste Team sind und ich finde, das zeichnet uns auch einfach aus. Wir haben zum Schluss immer noch Luft und können voll verteidigen."Ratiopharm Ulm muss am Ende eine knappe Niederlage einstecken und fliegt aus dem Pokal. Karim Jallow analysierte: "Wir haben alles versucht am Ende, aber Chemnitz war dann doch ein kleines bisschen besser. Wie schon in Bonn war es eine knappe Niederlage und das tut natürlich weh. Aber daraus müssen wir lernen. Wir sind immer noch in dieser Findungsphase, aber ab jetzt haben wir keine Ausreden mehr. 