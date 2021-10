von Tim Schäfer, Euro am Sonntag Amerikaner lieben Fleisch. Traditionell steht das Barbecue am Wochenende mit Steaks und Burgern bei vielen ganz oben auf der Speisekarte. Jüngst jedoch füllt Vegetarisches immer mehr Teller. Beyond Meat, größter Hersteller von pflanzenbasiertem Fleisch, Burger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...