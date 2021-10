Dallas (ots/PRNewswire) -Studie unterstreicht den Zusammenhang zwischen unkorrigierter Sehschwäche und dem Potenzial von KindernEine neue Studie, eine Zusammenarbeit des Vision Impact Institute, EdGuard Institute und ESSILORs Vision for Life bietet neue Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen unkorrigierter Sehschwäche und den Funktions-, Lern- und Verhaltensfähigkeiten von Kindern.Die Studie, die erste ihrer Art, die in Schulen im Kosovo durchgeführt wurde, zeigt, dass eines von drei Kindern Schwierigkeiten hatte, die Tafel in seinem Klassenzimmer zu sehen. Die Ergebnisse zeigen auch, dass Kinder mit schlechtem Sehvermögen ein höheres Risiko haben, behindernde Symptome zu entwickeln als Kinder mit gutem Sehvermögen. Diese Kinder:- Berichten häufig über Kopfschmerzen und Augenbeschwerden (müde, juckende, brennende Augen) und ändern ihr körperliches Verhalten beim Lernen: Sie blinzeln, rücken näher an das Buch heran, stützen sich auf das Handgelenk oder setzen sich an den ersten Schreibtisch.- Ihre Lernfähigkeit (Lesen, Schreiben, Hausaufgaben machen) ist häufiger beeinträchtigt als bei Kindern mit gutem Sehvermögen, und sie haben mehr Schwierigkeiten beim Sport.- Fühlen sich unwohl, wenn sie mit anderen spielen, und sind frustriert, wenn schlechte Sehkraft die Erledigung der Hausaufgaben behindert."Diese Forschung ist eine wichtige gemeinsame Anstrengung, denn sie befasst sich nicht nur mit den Problemen, die Kinder mit Sehschwäche beim Lernen erleben, sondern auch mit den psychosozialen Auswirkungen, die sich darauf auswirken, wie Kinder lernen, mit Gleichaltrigen und ihrer Umwelt zu interagieren", sagt Eva Lazuka-Nicoulaud, Direktorin, Europa und Afrika."Die grundlegenden Ergebnisse zeigen, dass ein nachhaltiger Fahrplan entwickelt und politische Maßnahmen ergriffen werden müssen, um sicherzustellen, dass jedes Kind Zugang zu allgemeinen Augenbehandlungsdiensten hat", sagt Kristan Gross Global Executive Director. "Alle Beteiligten - Eltern, Lehrer und Augenärzte - müssen eine Rolle dabei spielen, die Grundlage für eine gesunde und produktive Zukunft der Kinder zu schaffen."Informationen zum Vision Impact InstituteDas Vision Impact Institute hat das Ziel, das Bewusstsein für die Bedeutung von Sehkorrektur und -schutz zu schärfen, um gutes Sehen zu einer globalen Priorität zu machen. Sein Beirat setzt sich aus vier unabhängigen internationalen Experten zusammen: Pr. Clare Gilbert (Vereinigtes Königreich), Allyala Nandakumar (Vereinigte Staaten), Dr. Serge Resnikoff (Schweiz) und Dr. Wang Wei (China).Das Vision Impact Institute ist eine registrierte 501(c)(3) Non-Profit-Organisation, die Unterstützung aus dem Vision for Life Fund von Essilor, dem weltweit führenden Unternehmen in der Augenoptik, erhält. Das Vision Impact Institute beherbergt eine einzigartige Datenbank mit Forschungs- und Interessenvertretungstools unter visionimpactinstitute.org .Pressekontakt:Kristan GrossGlobal Executive Directorkristan.gross@visionimpactinstitute.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/832635/Vision_Impact_Institute_Logo.jpgOriginal-Content von: Vision Impact Institute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133889/5036463