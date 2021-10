Aktien: Biontech-Krebsmittel kommt voran - Aktie stürzt ab

Anzeige / Werbung Gelingt Biontech nach dem mRNA-basierten Covid-19-Vakzin mit einer Krebsimmuntherapie der nächste große Coup? Entsprechende Forschungen treibt das deutsche Biotechnologieunternehmen voran. Eine Phase-II-Studie läuft. Mit seinem auf der neuartigen mRNA-Technologie basierenden Corona-Impfstoff ist Biontech ein Verkaufsschlager gelungen. Das deutsche Biotechnologieunternehmen forscht nun an einer Krebsimmuntherapie - ebenfalls mRNA-basiert. Und Biontech kommt voran. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie das an der Nasdaq gelistete Unternehmen mitteilte, wurde mit dem Mittel eine klinische Studie der Phase II gestartet. Es gehe dabei um den Einsatz bei Darmkrebs. Rund 200 Patienten aus Deutschland, den USA, Spanien und Belgien nehmend en Angaben zufolge daran teil. Biontech zufolge soll in der Studie die Wirksamkeit des "BNT122" genannten Mittels untersucht werden - und damit, ob Tumore nach Operation und Chemotherapie wieder auftreten. Zum Vergleich würden Ergebnisse des sogenannten wachsamen Abwartens herangezogen. Aktueller Behandlungsstandard bei Darmkrebs sind Chemotherapien. Biontech-Aktie bricht ein Die Aktie von Biontech hat trotz der Erfolge beim Krebsmittel in den vergangenen Tagen deutlich verloren. Selbst die Unterstützung bei rund 255 Dollar wurde durchbrochen, auch wenn sie wieder zurückerobert wurde. Nicht zurückgewonnen wurde die langfristige Aufwärtstrendlinie bei rund 275 Dollar. Auch der MACD (Momentum) ist abwärts gerichtet. Die nächste Unterstützung liegt bei rund 200 Dollar. Enthaltene Werte: US4781601046,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

