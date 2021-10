Anerkennung für "Completeness of Vision" und "Ability to execute"

Axway (Euronext: AXW. PA), ein führender API Management-Anbieter, ist für seine Amplify API Management Plattform im Gartner Magic Quadrant 2021 für Full Life Cycle API Management als Leader positioniert worden. 1 Die Bewertung basierte auf spezifischen Kriterien in den Kategorien "Completeness of Vision" und "Ability to execute".

Amplify ist die einzige offene, unabhängige Plattform für die Verwaltung und Steuerung von APIs über Teams, die Hybrid Cloud und Drittanbieter-Lösungen hinweg. Die Axway Vision "Open Everything" gibt Unternehmen die Flexibilität und Hebelwirkung, um brillante Kundenerlebnisse zu schaffen.

"Wir fühlen uns geehrt, zum sechsten Mal als Leader positioniert zu sein", sagt Patrick Donovan, CEO von Axway. "Unsere Vision geht jedoch über die Bereitstellung einer API Management-Plattform hinaus, die sich im Gleichschritt mit den besten Branchenstandards weiterentwickelt. Für uns geht es darum, Unternehmen die Werkzeuge und Anleitungen an die Hand zu geben, um ihr Geschäft voranzubringen."

"Mit der Amplify API Management Platform haben wir den Engpass, alle API Projekte durch ein einziges Unternehmensteam leiten zu müssen, beseitigt, während wir gleichzeitig die volle Transparenz, Governance und Kontrolle über die von uns entwickelten Dienste behalten", so Manoj Kona, Middleware Director bei NOV Inc.

"Wir wollen kleineren Banken helfen, an dieser neuen API Economy mitzuwirken. Wir schaffen Werkzeuge, die ihnen helfen, innovativ zu sein und Innovationen zu fördern. Der Mehrwert, den wir liefern können, ist für sie enorm. Diese gemeinsame Anstrengung in dieser offenen Bankenwelt macht sehr viel Sinn. All dies baut auf der Axway Amplify API Plattform auf", sagt Jacques Putz, CEO von LUXHUB.

"Wir wissen, was nötig ist, um den größten Nutzen aus APIs zu ziehen, und zwar auf eine Weise, die das Geschäft vorantreibt", fügt Donovan hinzu. "Es geht nicht mehr nur um die Verwaltung von APIs, sondern darum, sie nutzbar zu machen. Axway ist ein bewährter Partner auf dem Weg zur digitalen Transformation, denn wir haben nicht nur die Tools, sondern auch die Vision und das Know-how, um Sie von hier nach dort zu bringen."

Die Magic-Quadrant-Berichte sind das Ergebnis strenger, faktenbasierter Untersuchungen in bestimmten Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relative Position der Anbieter in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägter Anbieterdifferenzierung. Die Anbieter werden in vier Quadranten eingeteilt: Marktführer, Herausforderer, Visionäre und Nischenanbieter. Die Studie ermöglicht es Ihnen, den größten Nutzen aus der Marktanalyse zu ziehen, die auf Ihre individuellen geschäftlichen und technologischen Anforderungen abgestimmt ist.

Ein kostenloses Exemplar des vollständigen Berichts kann unter folgendem Link heruntergeladen werden.

Über Axway

Axway bringt neues Leben in vorhandene IT-Infrastrukturen und hilft so mehr als 11.000 Kunden weltweit, auf bereits Bestehendem aufzubauen, um die Digitalisierung zu gestalten, neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und Wachstum voranzutreiben.

Mit unserer Amplify API Management Platform der einzigen offenen, unabhängigen Plattform für die teamübergreifende Verwaltung und Steuerung von APIs, der Hybrid Cloud und Lösungen von Drittanbietern helfen wir Unternehmen, schneller voranzukommen, neue Märkte zu erschließen und brillante digitale Erlebnisse zu schaffen. Unsere MFT- und B2B-Integrationslösungen werden seit 20 Jahren als vertrauenswürdig eingestuft. Axway (Euronext: AXW. PA) beschäftigt über 1.800 Mitarbeiter in 18 Ländern. Erfahren Sie mehr unter axway.com

