Der Start in den Oktober verläuft recht stürmisch. Die Infineon-Aktie testet in diesem Umfeld eine wichtige charttechnische Unterstützung. Vor einer Woche kratzte der Kurs noch an einem Mehrjahreshoch. Frische Impulse dürfte es schon morgen geben, denn dann hat der Chipkonzern zum virtuellen Kapitalmarkttag geladen.Zu den wichtigsten Themen auf dem virtuellen Kapitalmarkttag gehören:- Strategie und wesentliche Erfolgsfaktoren- Strukturelle Wachstumstreiber in den Zielmärkten- Entwicklung im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...