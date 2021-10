Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine schwache Handelswoche hinter sich. 2,4 Prozent ging es nach unten. Am Freitag rutschte der DAX kurzzeitig sogar unter die Marke von 15.000 Punkten. Einen Teil seiner Verluste konnte er im Anschluss wettmachen. Marktidee: Daimler Daimler hat am Freitag in einer außerordentlichen Hauptversammlung die Abspaltung und den Börsengang der Truck-Sparte beschlossen. Die Aktie hatte zuletzt deutlich zugelegt und auch nach der Hauptversammlung im Plus geschlossen. Aus technischer Sicht rückt jetzt ein wichtiger Widerstand in den Fokus. Sollte der Kurs darüber schließen, wäre das ein bullishes Anschlusskaufsignal.