Debt-Fund-Finanzierungen sind in Deutschland fast ein reines Private-Equity-Phänomen. Der Finanzierungsberater Richard Rösener kann das nicht nachvollziehen: "Die Debt Funds sind viel besser als ihre Ruf, und in vielen Situationen matchen sie sogar schon die Preise der Banken", sagt er im Gespräch mit FINANCE-TV. Seiner Meinung nach ist es höchste Zeit für CFOs, sich mit dem Thema Debt-Fund-Finanzierung auseinanderzusetzen. Warum genau und vor allem in welchen Situationen, das verrät der Cubus-Partners-Gründer hier bei FINANCE-TV.