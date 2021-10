Die Aktie von BioNTech ist in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten. Allein am Freitag ging das Papier mit einem Minus von fast sieben Prozent aus dem US-Handel. Am Montagmorgen setzt sich die Talfahrt fort. Die BioNTech-Aktie verliert auf der Handelsplattform Tradegate mehr als drei Prozent auf 211,80 Euro.Grund für die jüngste Korrektur-Beschleunigung bei der Aktie war die Meldung vom Freitag, dass der US-Pharmakonzern Merck & Co vor dem Durchbruch mit einem Medikament gegen Corona ...

