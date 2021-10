DGAP-News: SYNLAB AG / Schlagwort(e): Kooperation

SYNLAB baut Partnerschaft mit Feedtrail aus, um Patienten- und Kundenfeedback in Echtzeit zu erhalten



04.10.2021 / 08:59

SYNLAB AG

Moosacher Straße 88

80809 München

Deutschland



Feedtrail

5540 Centerview Drive, Suite 411

Raleigh, NC 27606

USA

München / Raleigh, NC (USA), 04. Oktober 2021 SYNLAB baut Partnerschaft mit Feedtrail aus, um Patienten- und Kundenfeedback in Echtzeit zu erhalten SYNLAB führt die Feedtrail XM-Plattform an mehr als 2.000 Standorten in 36 Ländern ein, um den kontinuierlichen Dialog mit Patienten und Kunden weiter zu stärken und Routineprozesse zu optimieren. SYNLAB, Europas führender Anbieter von medizinischen Diagnostikdienstleistungen, und Feedtrail, Innovator im Bereich der Patientenkommunikation, geben die Ausweitung ihrer erfolgreichen Partnerschaft zur Schärfung des Patienten- und Kundenfokus bekannt. SYNLAB setzt auf Feedtrail als langfristigen strategischen Partner und erweitert die Nutzung der Feedtrail XM-Plattform an mehr als 2.000 Standorten in 36 Ländern, um das Kundenerlebnis zu optimieren. Durch die Nutzung der Feedtrail XM-Plattform können Krankenhäuser, Ärzte und Patienten die Serviceleistungen von SYNLAB in Echtzeit bewerten und offenes Feedback geben. Auf diese Weise steht SYNLAB in ständigem Dialog mit Patienten und Kunden und kann Echtzeitdaten nutzen, um tägliche Prozesse im Zusammenhang mit dem Patienten- und Kundenerlebnis zu optimieren. "Durch die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Feedtrail geben wir unseren Patienten und Kunden eine kraftvolle Stimme und stärken unseren kundenzentrierten Ansatz in der medizinischen Diagnostik. Wir nutzen die täglich gewonnenen Erkenntnisse, um unsere Abläufe kontinuierlich zu verbessern. Es liegt uns am Herzen, die Bedürfnisse unserer Kunden so zu erfüllen, dass ein greifbarer Mehrwert für Patienten und medizinisches Fachpersonal entsteht", sagt Alexander Hagen, Head of Group Marketing and Communication bei SYNLAB. "Seit Tag eins ist SYNLAB der Inbegriff eines innovativen Anbieters medizinischer Diagnostikdienstleistungen, bei dem der Patient im Mittelpunkt steht. Diese Partnerschaft ist mehr als nur eine Verbesserung der Ergebnisse bei SYNLAB; sie zeigt, wie ein Unternehmen den Weg ebnen kann, um Patienten und Kunden in 36 Ländern auf 4 Kontinenten in den Mittelpunkt der Versorgung zu stellen", sagt Paul Jaglowski, Mitbegründer und Chief Strategy Officer bei Feedtrail. Die Implementierung der Feedtrail XM-Plattform gewährleistet die Datenspeicherung in der EU unter den höchsten Datenschutzstandards im Einklang mit der Allgemeinen Datenschutzverordnung der EU.

Weitere Informationen: Medienkontakt SYNLAB:

Diana Tabor, FTI Consulting +49 (0) 151 466 938 56

Media-contact@synlab.com Investorenkontakt SYNLAB:

Mark Reinhard, SYNLAB +49 (0) 170 118 3753

Mark.Reinhard@synlab.com Medienkontakt Feedtrail:

Ashley Worrall + 1 919 366 7523

pr@feedtrail.com

Über SYNLAB SYNLAB (ISIN: DE000A2TSL71, SYMBOL: SYAB) ist der größte europäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen und durchgeführten Tests. SYNLAB bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene Ärzte, Kliniken und die pharmazeutische Industrie an.

Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Diagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patienten und Kunden bei.

SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VZÄ), darunter über 1.200 Mediziner sowie eine Vielzahl weiterer Spezialisten wie Biologen, Chemiker und Labortechniker, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei. SYNLAB führt pro Jahr ca. 500 Millionen Labortests durch und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,6 Mrd. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com.

Über Feedtrail Mit Feedtrail XM können Gesundheitseinrichtungen feststellen und liefern, was für Patienten, Anbieter, Pfleger und Mitarbeiter von großer Bedeutung ist.

Unsere geschützten, cloudbasierten Lösungen im Erlebnismanagement (XM) und fortschrittlichen Datenanalyseverfahren ermöglichen es, mit den richtigen Personen zur richtigen Zeit in Kontakt zu treten, aufschlussreiche Erkenntnisse zu gewinnen und zielgerichtete Maßnahmen zu ergreifen, um kontinuierliche Verbesserungen und messbare Ergebnisse über den gesamten Versorgungszyklus hinweg zu erzielen.

Mehr als 70 innovative Gesundheitseinrichtungen an 4.000 Standorten in 14 Ländern nutzen Feedtrail bereits, um konkrete Möglichkeiten zur Verbesserung der Versorgung zu entdecken und bessere Ergebnisse für Menschen und das Gesundheitswesen zu erzielen.

Erfahren Sie mehr unter www.feedtrail.com. Sie können uns außerdem auf LinkedIn, Facebook und Twitter folgen .

