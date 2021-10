DJ Lloyd Fonds Aktiengesellschaft: WealthTech LAIC erweitert Geschäftsführung um Bernd Jacobs und Christian Sievers und verstärkt institutionellen Vertrieb mit Dr. Ilona Wachter

DGAP-Media / 2021-10-04 / 08:42

WealthTech LAIC erweitert Geschäftsführung um Bernd Jacobs und Christian Sievers und verstärkt institutionellen Vertrieb mit Dr. Ilona Wachter

- BaFin bestätigt Bernd Jacobs und Christian Sievers als Geschäftsführer der LAIC Vermögensverwaltung GmbH

- Ernennung von Dr. Ilona Wachter zur Senior Direktorin Institutional Sales

Hamburg, 4. Oktober 2021.

BaFin bestätigt Bernd Jacobs und Christian Sievers als Geschäftsführer der LAIC Vermögensverwaltung GmbH Bernd Jacobs und Christian Sievers verstärken die Geschäftsführung der LAIC Vermögensverwaltung GmbH, dem digitalen Portfoliomanager der Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29). Mit dem WealthTech LAIC bietet die Lloyd Fonds AG digitale und risikooptimierte Anlagelösungen zur Portfoliooptimierung mit dem eigenentwickelten, auf künstlicher Intelligenz basierenden System (LAIC ADVISOR(R)) für Privatanleger und institutionelle Kunden an. Der Teilkonzern der LAIC-Gesellschaften der Lloyd Fonds AG besteht aus der Muttergesellschaft LAIC Capital GmbH und deren Tochtergesellschaften LAIC Vermögensverwaltung GmbH und LAIC Intelligence GmbH.

Dipl.-Bankbetriebswirt Bernd Jacobs und M.Sc. Christian Sievers wurden mit Wirkung zum 14. September 2021 als Geschäftsführer der LAIC Vermögensverwaltung GmbH durch die BaFin bestätigt. Jacobs und Sievers führen die Gesellschaft zusammen mit dem bisherigen Geschäftsführer Dipl.-Kaufmann Hans-Jürgen Röwekamp. Das Unternehmen verfügt über eine Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß § 15 Wertpapierinstitutsgesetz.

Bernd Jacobs bringt sein Private Banking- und Treasury-Knowhow und insgesamt 35 Jahre Vertriebspraxis in die Geschäftsführung der LAIC Vermögensverwaltung GmbH mit ein. Zuletzt war Jacobs Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Haslach-Zell. Zuvor war er über 11 Jahre als Vertriebs- und Handelsvorstand einer Genossenschaftsbank tätig. Schwerpunkt seiner Tätigkeit wird die weitere Skalierung des Vertriebs sein. Besondere Bedeutung hat dabei die Gewinnung zusätzlicher Kooperationspartner für die gemeinsam mit der DV Plus, einer Kooperation des Finanzhauses Main Tauber und der Volksbank Main Tauber entwickelten digitalen Geldanlagelösung "V:KI SmartInvest" (www.vki-smartinvest.de ) als erste White Label-Partnerschaft des WealthTech LAIC.

Christian Sievers verantwortete bereits seit April 2020 als Prokurist der LAIC Vermögensverwaltung GmbH und Geschäftsführer der LAIC Capital GmbH den Aufbau des WealthTech LAIC, insbesondere im Portfoliomanagement. Seine Expertise dafür resultiert aus seiner langjährigen Tätigkeit als Aktienanalyst und im Portfoliomanagement bei der SPSW Capital GmbH. Insgesamt bringt er mehr als 11 Jahre Erfahrung im Finanzbereich in die Geschäftsführung der LAIC Vermögensverwaltung GmbH mit ein. Ernennung von Dr. Ilona Wachter zur Senior Direktorin Institutional Sales

Zudem wurde Frau Dr. Ilona Wachter, CESGA, zur Senior Direktorin Institutional Sales der LAIC Capital GmbH ernannt. Dipl.-Kauffrau Wachter verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Branchenerfahrung im institutionellen Bereich. So war sie im Laufe ihrer beruflichen Karriere u. a. in Führungspositionen bei Danske Bank A/S, Assenagon Asset Management, Spängler IQAM Invest sowie der BNP Paribas Investment Partners tätig. Zuletzt war sie Senior Director Institutional Funding bei der hep global GmbH. Sie wird vom Frankfurter Standort des Lloyd Fonds-Konzerns den weiteren Ausbau des institutionellen Produktangebots des WealthTech LAIC vorantreiben.

Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der Lloyd Fonds AG: "Wir haben mit unserem WealthTech LAIC einen Robo Advisor der nächsten Generation für kundenzentrierte Anlagelösungen für private und institutionelle Kunden entwickelt. Der umfangreiche Erfahrungsschatz von Frau Dr. Wachter, Herrn Jacobs und Herrn Sievers im Vertrieb als auch im Portfoliomanagement werden unseren weiteren Wachstumskurs unterstützen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihnen."

Über die Lloyd Fonds AG: Die Lloyd Fonds AG ist ein innovatives Finanzhaus, das mit aktiven, nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt.

Das bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die Lloyd Fonds AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf aktiven Alpha-Strategien. Alle durch erfahrene Fondsmanager mit nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds berücksichtigen einen integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess.

Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN erfolgt eine proaktive, ganzheitliche 360 Umsetzung der individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer persönlichen Vermögensverwaltung.

Im Geschäftsfeld LAIC werden mit dem WealthTech LAIC digitale und risikooptimierte Anlagelösungen zur digitalen Portfoliooptimierung mit dem eigenentwickelten, auf künstlicher Intelligenz basierendem System (LAIC ADVISOR(R)) für Privatanleger und institutionelle Kunden angeboten.

Ziel der Strategie 2023/25 ist es, die Lloyd Fonds AG als innovativen Qualitätsführer im Fonds- und Vermögensmanagement in Deutschland zu positionieren. Kontakt: Hendrik Duncker IR/PR Lloyd Fonds AG An der Alster 42 20099 Hamburg Tel: +49-40-325678-145 Fax: +49-40-325678-99 Mail: ir@lloydfonds.de Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft Schlagwort(e): Finanzen

2021-10-04 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft An der Alster 42 20099 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0 Fax: +49 (0)40 32 56 78-99 E-Mail: info@lloydfonds.de Internet: www.lloydfonds.de ISIN: DE000A12UP29 WKN: A12UP2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1237863 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1237863 2021-10-04

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1237863&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2021 02:42 ET (06:42 GMT)