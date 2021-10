Der Elektroautobauer Rivian macht Ernst: Das Unternehmen, an dem der E-Commerce- und Cloud-Gigant Amazon beteiligt ist, hat seinen Antrag auf Börsennotierung in den USA veröffentlicht. Einzelheiten zum Emissionspreis gab es zwar noch keine, trotzdem steht fest: Es wird eines des größten IPOs der vergangenen Jahre.Rivian strebt eine Marktkapitalisierung von 80 Milliarden Dollar an. Damit wäre das Unternehmen mehr wert als General Motors. Rivian, das sich auf die Produktion von E-Lkws und E-Pick-ups ...

