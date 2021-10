DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Expansion

Advanced Blockchain AG partizipiert in Talisman Seed-Finanzierungsrunde



04.10.2021 / 09:30

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) hat über eine Seed-Finanzierungsrunde ein weiteres erfolgreiches sechsstelliges Investment in das Decentralized Finance (DeFi) Projekt Talisman getätigt.

Kürzlich schloss das Polkadot Web3-Wallet Talisman eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,35 Millionen US-Dollar ab. Das Kapital wurde von der Advanced Blockchain AG zusammen mit Hypersphere Ventures, Koji Capital und mehreren anonymen Flex DApps-Investoren bereitgestellt.

Talisman (https://talisman.xyz) ist eine Community Wallet, die für eine dezentrale Zukunft auf Multi-Chain Basis entwickelt wurde. Sie ermöglicht es den Nutzern, die Kontrolle über ihre Krypto-Vermögenswerte zu übernehmen, von Polkadot ermöglichte neuartige Anwendungsfälle zu nutzen und die Zukunft des Projekts über eine Social Layer aktiv mitzugestalten.

Advanced Blockchain AG's Group Chief Investment Officer, Simon Telian, erklärt: "Die Zukunft von Kryptowährungen wird auf Multi-Chain basieren. Wir als Advanced Blockchain AG gestalten diese sinnvolle Weiterentwicklung aktiv mit, indem wir Kapital und Expertise in diesen Bereich einbringen."

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsrunde kündigte das Talisman-Team Pläne an, zu expandieren und gleichzeitig zusätzliche Funktionen bereitzustellen, die den Nutzern helfen, mit dem Polkadot - Kusama Paraverse-Ökosystem zu interagieren.

Mit dieser Investition baut Advanced Blockchain seine Position im DeFi-Sektor aus, trägt zum Aufbau einer Multi-Chain-Zukunft bei und gestaltet Open-Source-Innovation aktiv mit.

Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren anderen Projekten und Investitionen finden Sie unter https://www.advancedblockchain.com/https://www.advancedblockchain.com/.

