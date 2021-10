Die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel starten leicht schwächer in die neue Handelswoche. Damit setzt sich der Abwärtstrend weiter fort und das Chartbild trübt sich zunehmend ein. Die Aktie notiert nun an einer wichtigen Unterstützung und die Anleger legen ihre Hoffnungen auf diese Marke.Der Wasserstoff-Sektor präsentiert sich in den vergangenen Tagen und auch am heutigen Montag durchwachsen. Insbesondere die Aktie von Nel kommt nicht aus dem Abwärtssog heraus. Der GD50 stellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...