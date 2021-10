Nach den deutlichen Kursgewinnen am Freitag hat der Bitcoin seine Kletterpartie am Wochenende mit gedrosseltem Tempo fortgesetzt und dabei zeitweise wieder die 50.000-Dollar-Marke ins Visier genommen. Ein wichtiges Event könnte schon bald den Ausschlag für eine erneute Beschleunigung der Rallye geben - womöglich noch in diesem Monat.Das Thema Bitcoin-ETFs hat das Zeug, zur unendlichen Geschichte zu werden. In den letzten Jahren gab es etliche Zulassungsanträge, die jedoch allesamt zurückgezogen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...