Das amerikanische Pharma-Unternehmen Merck & Co, welches in Europa unter dem Namen MSD bekannt ist, hat am Freitag mit positiven Zwischenergebnissen zu einem potenziellen Corona-Medikament für Furore gesorgt und die Aktien von Impfstoff-Spezialisten einbrechen lassen. Das betrifft auch die asiatischen Vertreter CanSino Biologics und Shanghai Fosun Pharma.Die Aktie von CanSino Biologics verlor am Montag an der Heimatbörse in Hongkong 22,9 Prozent an Wert. Durch den massiven Kursrutsch ist der ...

