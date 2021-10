Nach dem fulminanten Börsenstart Mitte September ist der Kurs der On-Aktie zuletzt zurückgekommen. Nun könnte auch noch das Wachstum des Unternehmens in Gefahr sein, wie die Schweizer SonntagsZeitung berichtet. Hintergrund ist demnach die grassierende Corona-Pandemie in Vietnam, wo On seine Schuhe produzieren lässt.Das strikte Vorgehen der vietnamesischen Regierung im Kampf gegen Corona und die damit verbundenen Fabrikschließungen schlagen auf die gesamte Kleindungs- und Sportartikel-Industrie durch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...