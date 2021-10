Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - GECCI Immobilien schafft mehr bezahlbaren Wohnraum in Niedersachsen und erweitert das Projekt in Bockenem, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Dafür hat die Gruppe das angrenzende Bauland mit einer Größe von 13.150 qm erworben. Damit umfasst das Projekt insgesamt rund 23.300 qm. Auf dem Areal werden 24 massive Einfamilienhäuser entstehen. Der Vertrieb erfolgt im Wege der von GECCI entwickelten Mietübereignung. So kann die Kaltmiete je Quadratmeter bei rund 7 Euro beginnen. Im Vergleich zur klassischen Baufinanzierung entspricht dies einem Zinssatz von rund 1,65% p.a. Eigenkapital ist nicht notwendig und die Konditionen sind über die gesamte Laufzeit von 23 Jahren bis 32 Jahren fest. Der erste Bauabschnitt ist bereits erschlossen und der Bau hat begonnen. ...

