Wien (www.anleihencheck.de) - Mit dem US-Arbeitsmarktbericht steht diese Woche ein Daten-Schwergewicht am Kalender, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nach einer sehr positiven Arbeitsmarktdynamik in den Monaten Mai, Juni und Juli von durchschnittlich 876 Tsd. neuen Stellen pro Monat, habe sich die Erholung im August abgeschwächt (235 Tsd.). Dies sei vordergründig auf steigende COVID-19 Fälle zurückzuführen gewesen, da insbesondere Sektoren kontaktintensiver Dienstleistungen stagnierende Beschäftigung ausgewiesen hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...