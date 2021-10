Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Der August sei in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht ein turbulenter Monat gewesen. Das Wiederauftreten von Covid-Fällen in bereits stark geimpften Ländern wie Israel und dem Vereinigten Königreich habe Zweifel an der dauerhaften Wirksamkeit der verschiedenen Impfstoffe aufkommen lassen. Auch in Asien und Australien halte der Anstieg der Infektionen an. Es scheine jedoch unwahrscheinlich, dass eine strenge Eindämmung langfristig wieder angewendet werde, da die wirtschaftlichen Folgen zu groß seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...