Somit werden in Zukunft sämtliche Tätigkeiten von Komax in der Schweiz an einem Standort vereint, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.In diesem Zusammenhang plant Komax den bisherigen Produktionsstandort in Rotkreuz zu verkaufen. Auf Anfrage teilt Komax mit, dass alle Mitarbeitende von Rotkreuz in Zukunft im nur wenige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...