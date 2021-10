Halle (S.) (ots) -Der erste Stopp des zweiten Reisetages der Einheitsbotschafter ist die Zukunft: Im BioPharmaPark in Dessau-Roßlau! Hier hat das Biotechnologie-Unternehmen IDT Biologika seinen Hauptsitz, das in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum feiert. Hier werden Pharmazeutika hergestellt, aber auch Impfstoffe - zum Beispiel wurden hier die Vakzine von AstraZeneca und Johnson & Johnson abgefüllt.Besonders spannend: Die Forscherinnen und Forscher von IDT Biologika arbeiten derzeit - gemeinsam mit Expertinnen aus verschiedenen Bundesländern - an einem neuen Vektorimpfstoff gegen Covid-19. Wenn alles läuft wie geplant kann die Zulassung im Frühjahr 2022 beantragt werden.Die Einheitsbotschafterinnen und Einheitsbotschafter bekommen hier einen seltenen Blick hinter die Kulissen von Fertigung und Abfüllung verschiedener Impfstoffe - natürlich alles unter strengsten Hygiene- und Sicherheitsvorschriften. "Das war sehr spannend", sagt Ove Petersen, der Einheitsbotschafter aus Schleswig-Holstein. "Und ein toller Einblick, den man selten bekommt."Alle Infos zu den Feierlichkeiten und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) sowie auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021).Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5036748