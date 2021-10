4,23 Mrd. Euro Investitionen in Logistikimmobilien im ersten Halbjahr 2021 Nachfragevolumen von 21 Mio. Quadratmetern Logistikfläche bis 2025 zu erwarten Walldorf, 04. Oktober 2021. Dem Logistikmarkt steht eine transformative Phase bevor. Laut BNP Paribas wurden im ersten Halbjahr 2021 4,23 Mrd. Euro in deutsche Logistikimmobilien investiert. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 13 Prozent. Hinzu kommt ein Zuwachs an Investoren, die zuvor nicht an der Assetklasse interessiert ...

