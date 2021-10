DJ A.H.T. erhält Auftrag für Biomassekraftwerk in Japan - Erfolg in Japan setzt sich fort

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eindhoven (pts028/04.10.2021/11:00) - Die A.H.T. Syngas Technology N.V. (kurz "A.H.T.") teilt mit, dass sie am 30.9.2021 einen Auftrag für die Errichtung eines neuen Biomassekraftwerks in Japan erhalten hat.

"Besonders im asiatischen Markt zahlt sich Kontinuität und vor allem eine überzeugende Qualität aus. Vieles geschieht hier auf Empfehlungsbasis", führt CEO Ferges aus.

Basierend auf den langjährigen Aktivitäten im japanischen Markt mit dem unter anderem seit 45.000 Betriebsstunden aktiven 800 KW Biomassekraftwerk in der Präfektur Miyagi konnte die A.H.T. so diesen neuen Kunden gewinnen.

Japan hat sehr günstige Marktbedingungen für die A.H.T.-Biomassekraftwerke, wodurch die A.H.T. zuversichtlich ist, in den nächsten Monaten weitere Aufträge aus dem japanischen Netzwerk zu erhalten.

"Neben den erfreulichen Projekten im Bereich 'Gas to Resources' (wie am 23. Juni 2021 berichtet) wird die A.H.T. so die Präsenz im japanischen Biomassebereich weiter ausbauen können", freut sich Ferges und verweist zugleich auf die großen Chancen, die sich aus seiner Technologie für deutsche Industrieunternehmen mit Heißgasbedarf ergeben. "Bei den rasant steigenden Preisen für Erdgas amortisieren sich Investitionen in die Verwertung von biogenen Reststoffen noch schneller und entlasten zugleich die Umwelt."

Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht.

(Ende)

Aussender: A.H.T. Syngas Technology N.V. Ansprechpartner: Gero Bernhard Ferges Tel.: +49 2206 951900 E-Mail: info@aht-syngas.com Website: www.aht-syngas.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20211004028 ]

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2021 05:01 ET (09:01 GMT)