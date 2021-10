DJ PTA-News: German Values Property Group AG: German Values Property Group AG erreicht Vollvermietung für Forschungscampus bei Aachen - Internationales Softwareunternehmen bezieht 3.300 Quadratmeter Bürofläche

Leipzig (pta029/04.10.2021/11:12) - Die German Values Property Group AG konnte für ihren im März erworbenen Forschungscampus bei Aachen mit einer Bruttogeschossfläche von etwa 23.250 Quadratmetern einen weiteren Ankermieter gewinnen, der ab dem 1. April 2022 rund 3.322 Quadratmeter Bürofläche für zehn Jahre beziehen wird.

Ralf Dräger, CEO der German Values Property Group AG: "Beim erfolgreichen Startschuss für den Aufbau unseres Immobilienportfolios mit Fokus auf Forschung, Wissenschaft und Technologie war der Forschungscampus in Herzogenrath unser erstes Akquiseziel. Es macht mich besonders stolz, dass wir es innerhalb von nur sechs Monaten geschafft haben, den Campus so weiterzuentwickeln, dass wir jetzt einen weiteren Groß-Mieter gewinnen konnten und nahezu 100 % vermietet haben."

Christopher Gamalski, Head of Transaction der German Values Property Group AG: "Für unseren Campus konnten wir eines der zehn weltweit führenden Softwareunternehmen als Mieter gewinnen. Dieses weltweit agierende Unternehmen ist mit 19.000 Mitarbeitern in 145 Ländern vertreten. Das ist ein deutlicher Vertrauensbeweis in die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens in der erfolgreichen Entwicklung von Wissenschafts- und Technologie-Immobilien."

Die German Values Property Group AG hält mittelbar 92,5 % an der Objektgesellschaft des Forschungscampus Herzogenrath bei Aachen. Die aktuell noch frei verfügbare Fläche von rund 400 Quadratmetern wird die German Values Property Group für eigene Zwecke vor Ort zur gezielten Weiterentwicklung und Baubetreuung nutzen.

Über die German Values Property Group AG Die German Values Property Group AG ist ein börsennotierter Immobilienbestandshalter mit Fokus auf Immobilien für die Nutzung in Forschung, Technologie und Wissenschaft. Die Mission des Unternehmens ist die Umwandlung bestehender Liegenschaften in hochmoderne, bedarfsgerechte Campuslösungen und Bürogebäude unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Bis heute wurde eine Fläche von ca. 60.000 Quadratmeter bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 72 Mio. Euro an den Standorten Aachen, Leipzig und Hannover erworben. Ziel ist es dieses Portfolio weiter auszubauen sowie energetisch zu optimieren, um in der Zukunft ein klimaneutrales Portfolio zu bewirtschaften. Zusätzlich sollen Wald und Forstflächen erworben werden, welche nicht wirtschaftlich genutzt, sondern behutsam aufgeforstet oder in enger Abstimmung mit Waldökologen in artenreiche Waldbiotope umgewandelt werden. Ergänzend soll eine Land Bank aufgebaut werden, die Grundstücke vorhält, welche der späteren Nutzung durch Forschungs- und Technologieunternehmen, öffentliche Träger oder Lieferanten alternativer Energien dienen. Die German Values Property Group AG plant, die Entwicklung und Bewirtschaftung dieser Flächen weitestgehend unter klimaneutralen Gesichtspunkten durchzuführen. Die Vorgängergesellschaft der German Values Property Group AG ist die Travel24.com AG.

Aussender: German Values Property Group AG Adresse: Tröndlinring 9, 04105 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Ralf Dräger Tel.: +49 341 355 72705 E-Mail: ir@travel24.com Website: www.travel24group.com

ISIN(s): DE000A0L1NQ8 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

