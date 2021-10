Damit können Benutzer vor übermässiger UV-A-Strahlung gewarnt werden, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte.UV-A-Strahlung, die etwa 90 Prozent des gesamten UV-Anteils ausmacht, der die Erdoberfläche erreicht, dringt tief in die unteren Hautschichten ein. In einigen Fällen könne das erhebliche gesundheitliche Folgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...