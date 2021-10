DJ KfW-Ifo-Mittelstandsbarometer sinkt zum dritten Mal in Folge

FRANKFURT (Dow Jones)--Das von KfW und Ifo-Institut erhobene Mittelstandsbarometer ist im September zum dritten Mal in Folge gesunken. Erstmals seit Januar verschlechterte sich die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage, wie KfW und Ifo mitteilten. Das Barometer sank auf 5,3 (7,0) Punkte und schwenkte damit der Mitteilung zufolge in einen Abwärtstrend ein. Die Geschäftserwartungen sanken auf minus 0,9 (plus 1,1) Saldenpunkte und lagen unterhalb des langfristigen Mittelwerts. Zum ersten Mal seit Januar sinken aber auch die Geschäftslageurteile, und zwar auf 11,9 (13,3) Saldenpunkte.

Vor allem das verarbeitende Gewerbe zog im September die Stimmung in der Wirtschaft nach unten. Bei stabil guten Exporterwartungen und einer hohen Nachfrage nach deutschen Industrieprodukten war es die Produktion, die nicht hinterherkam und das Geschäftsklima belastete.

Der Hemmschuh bleiben die zahlreichen Engpässe bei Materialien, Vorprodukten und Lieferkapazitäten. Das galt insbesondere für die mittelständische Industrie, deren Geschäftsklima im September auf 7,0 (14,8) Saldenpunkte abstürzte. Nach sehr hohen Werten in den Vormonaten gaben die Lageurteile deutlich nach. Vor allem aber verschlechterten sich die Geschäftserwartungen rasant und waren im September sogar leicht unterdurchschnittlich.

