Mit einer branchenführenden Nennleistung von 333 kW ermöglicht die Stringwechselrichter-Familie Ampner ACETM 300 den Bau flexibler und zuverlässiger Solarkraftwerke und Batteriespeicher unter extrem harten Umgebungsbedingungen wie Hitze, Kälte, großen Höhenlagen und hochkorrosiven Bereichen. Die robusten Geräte funktionieren selbst bei -40°C und bieten eine Vielzahl von Eingangsoptionen, die den Anlagenbau erleichtern. Überdies unterstützen sie bifaziale und hochleistungsfähige Module für einen zukunftssicheren Betrieb von Photovoltaik-Kraftwerken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211004005439/de/

With industry-leading rated power of 333 kW, the Ampner ACETM 300 string inverter family enables building flexible and reliable solar power plants and battery energy storages for environmentally extremely demanding conditions, such as heat, cold, high altitudes, and highly corrosive areas. (Photo: Business Wire)