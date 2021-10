DJ INTERHOMES realisiert neues Wohnviertel in Bremen - Musterhaus eröffnet - Bezahlbare Familienhäuser am grünen Stadtrand

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen (pts038/04.10.2021/12:00) - Die letzten Einrichtungsarbeiten sind fertiggestellt und nun kann das bis ins Detail eingerichtete Musterhaus besichtigt werden. Es steht stellvertretend für die rund 60 neu entstehenden Familienhäuser im Quartier MyLiving am Willakedamm und soll den Kunden und Interessenten das Wohngefühl in einem INTERHOMES Haus live und in Farbe vermitteln. Der Bau läuft planmäßig und die ersten Häuser können noch in diesem Jahr von den neuen Eigentümern bezogen werden.

Mit MyLiving am Willakedamm entsteht ein modernes Wohnviertel mit familienfreundlich geschnittenen Reihenhäusern in grüner und ruhiger Wohnlage. Die zwei verfügbaren Hausmodelle haben 130 bzw. 153 Quadratmeter bei vier bis fünf Zimmern. Ein eigener Garten sowie ein eigener Stellplatz runden das Gesamtpaket ab. Erhältlich sind die Häuser ab 346.060 Euro zuzüglich Stellplatz.

Das Beratungsteam vor Ort führt gern durch das neue Musterhaus und steht für alle Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen und Terminvereinbarung hier: https://bit.ly/3ut8ROB

(Ende)

Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411 233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20211004038 ]

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2021 06:01 ET (10:01 GMT)