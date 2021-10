Canagold Resources meldete sehr gute hochgradige Golduntersuchungsergebnisse für vier weitere Bohrlöcher des laufenden 47 Bohrlöcher umfassenden 24.000-Meter-Bohrprogramms, Tier One Silver begann mit Oberflächenexplorationen auf seinem 31.500 Hektar großen Silberprojekt Hurricane im Süden Perus, Ridgeline Minerals schloss soeben eine Transaktion mit Nevada Gold Mines ab und Copper Mountain Mining hat die dritte Kugelmühle in seiner Mine Copper Mountain erfolgreich installiert und in Betrieb genommen.