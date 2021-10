Paris, Frankreich (ots/PRNewswire) -Förderung des offenen Aktivismus in der dezentralen VerwaltungTechnologische Dezentralisierung ohne dezentralisierte Entscheidungsfindung ist sinnlos.Auf dieser Grundlage versucht das Paladin-Team, die Reibung im On-Chain-Governance-Prozess zu reduzieren.Mit weniger als 10 % Wahlbeteiligung bei den meisten On-Chain-Vorschlägen (z. B.: UIP-09 verbuchte eine Wahlbeteiligung von 12 % und AIP-33 nur 4%) erweist sich die Apathie der Wähler als großes Hindernis für die Dezentralisierung. Um das Problem zu lösen, hat Paladin einen Markt für Stimmrechtsausleihe namens Paladin Lending entwickelt."Dank Paladin Lending wird ein neues Geld-Lego für Renditejäger geschaffen und eine liquide Governance für aktive Governance-Akteure ermöglicht", erklärt Romain Figuereo, der Gründer des Protokolls, "die Stimmrechtsausleihe ist nur der erste Baustein eines Ökosystems, das darauf abzielt, das derzeitige Monopol auf die Entscheidungsfindung im dezentralen Finanzwesen zu sprengen".Während der schwierigen Monate der On-Chain-Governance, mit kontroversen Vorschlägen wie dem DeFi Education Fund auf Uniswap, der Veröffentlichung von bribes.crv durch Andre Cronje oder der gescheiterten Übernahme des Venus-Protokolls, wird Paladin mit wachsender Governance-Aktivität starten.Das Kernteam erläuterte in seinem erstenCommunity Call (https://www.youtube.com/watch?v=4XL8186SeRw), dass "das Protokoll es den Interessenvertretern ermöglichen wird, ihre Lobbying-Kapazitäten zu verbessern und gleichzeitig die Governance-Richtlinien einzuhalten und neue Angriffsvektoren zu verhindern."Zur Beschleunigung der Protokollentwicklung hat das Team zudem eine Seed-Runde über 2,55 Mio. $ angekündigt, die von Greenfield One (https://www.greenfield.one/) angeführt wird und an der Galaxy Digital (https://www.galaxydigital.io/), NFX (https://www.nfx.com/), Semantic (https://www.semantic.vc/) und fast zwanzig Angels beteiligt sind."Diese strategischen Partner werden eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung unserer Koordinationsebene spielen", meint Herr Figuereo.Paladin Lending soll in den kommenden Wochen mit UNI, COMP und AAVE als eingebundene Vermögenswerte auf den Markt kommen.Das Paladin Lending Protokoll möchte Ihre DeFi-Stimme in einen Vermögenswert verwandeln durch den Aufbau eines Marktes für ungenutzte Governance-Tokens, der es engagierten Mitgliedern ermöglicht, ihre Stimme wirksam einzusetzen.Weitere Informationen erhalten Sie unter paladin.vote. Sie finden uns auch auf Discord, Twitter und Github. Alle Links sind unter https://medium.com/paladin-protocol und auf der Website des Unternehmens zu finden.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1639899/Paladin_Logo.jpgContact details:Alejandro Baquero-Lima alejandro@paladin.voteOriginal-Content von: Paladin Protocol, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159012/5036977