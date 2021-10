München (ots) -In der zweiten Staffel der Geschichte einer wunderbaren Freundschaft zwischen dem Mischlingshund Racko und dem jungen Schüler Flori (Leon und Lino de Greiff) wird endlich das Geheimnis um den Vater von Flori und die Entführung von Racko gelüftet! Der Hund für alle Fälle führt einmal mehr die Familie Wiesner zusammen, kräftig unterstützt von Floris Freundin Fee (Joline Letizia Schwärzler). Und dann kommt ein "Neuer" nach Hollerberg: Sebastian (Niko Jungman). Doch hinter seiner schroffen Fassade verbirgt sich ein sensibler und witziger Junge.Die 13 neuen Folgen der zweiten Staffel sind in Doppelfolgen ab dem 17. Oktober 2021, sonntags um 8:35 Uhr und in der ARD Mediathek zu sehen.Die Wiederholung der ersten Staffel läuft seit dem 5. September, sonntags um 8:05 Uhr in drei Folgen, seit 12. September um 8:35 Uhr in Doppelfolgen und in der ARD Mediathek.Regie führte Uli Möller, die Drehbücher stammen von Konstantin Ferstl und Nicole Walter Lingen. Die Redaktion haben Dr. Stefanie Baumann und Birgitta Kaßeckert (beide BR)."Racko - Ein Hund für alle Fälle" ist eine Produktion des Filmbüros Münchner Freiheit (Produzent: Ernst Geyer) unter Federführung des Bayerischen Rundfunks für Das Erste.Ein Presseheft zu "Racko - Ein Hund für alle Fälle"steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im Presseservice Das Erste unter https://presse.daserste.de zur Ansicht bereit.Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel.: 089 558944 876, E-Mail: agnes.toellner@daserste.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel.: 089 558944 876, E-Mail: agnes.toellner@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5037023