Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im dritten Quartal 2021 wurden am EUR Corporate Bond Markt rund 72 Mrd. EUR und damit etwas weniger als im gleichen Zeitraum des vorangegangenen Jahres begeben, so die Analysten der Helaba.In der Summe belaufe sich das Platzierungsvolumen seit Jahresanfang gerechnet nun auf 291 Mrd. EUR. Damit liege der Corporate Bondmarkt nicht allzu weit vom Ergebnis der ersten drei Quartal 2019 (310 Mrd. EUR) entfernt. Die Analysten würden daher weiterhin damit rechnen, dass sich die Normalisierung der Emissionsaktivität fortsetze und zum Jahresende Unternehmensanleihen in der Größenordnung von 400 Mrd. EUR platziert sein würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...