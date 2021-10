Bensheim (ots) -Am kommenden Freitag beginnt die zwanzigste Ausgabe der Aktionswoche rund um die Themen Blindheit, Sehbehinderung und Augengesundheit. Sie steht unter der Schirmherrschaft der bekannten Fernsehjournalistin Gundula Gause. Bundesweit laden während der Woche des Sehens zahlreiche Veranstaltungen dazu ein, sich zu informieren und zu engagieren. Das breit gefächerte Angebot steht in diesem Jahr unter dem Motto "Neue Einsichten". Es reicht von Fachvorträgen und Hilfsmittelausstellungen über Aktivitäten zum Mitmachen bis hin zum Online-Besuch im Museum. Damit will die Kampagne die Öffentlichkeit für das Thema Augengesundheit sensibilisieren sowie auf die Lage blinder und sehbehinderter Menschen in Deutschland und den ärmsten Regionen der Welt aufmerksam machen. Die Woche des Sehens schließt zwei internationale Aktionstage ein: den "Welttag des Sehens" am 14. Oktober und als Abschluss den "Tag des weißen Stocks" am 15. Oktober.Gemeinsam neue Einsichten gewinnenGemeinsam mit namhaften Organisationen aus den Bereichen Selbsthilfe, Augenmedizin und Entwicklungszusammenarbeit ruft die Schirmherrin Gundula Gause in diesem Jahr dazu auf, sich für neue Einsichten rund ums Auge zu öffnen. Dies versteht sie: "Wörtlich im Sinn von verbessertem, im besten Fall wiederhergestelltem Sehvermögen und im übertragenen Sinn von neuen Erkenntnissen, die besseres Sehen und neue Perspektiven eröffnen."In diesem Sinne möchte die Woche des Sehens mit ihren Aktionen Patientinnen und Patienten neue Behandlungsmethoden und moderne Diagnostik zur Augengesundheit näherbringen. Dabei wirft die Kampagne auch den Blick auf Herausforderungen und Chancen der Augenmedizin in den Ländern des globalen Südens. Nicht zuletzt will die Aktionswoche dazu beitragen, Barrieren in der Alltagswelt und in den Köpfen zu überwinden.So vermittelt ein neues Online-Spiel der Woche des Sehens einen Eindruck davon, wie sich blinde Menschen in ihrer Umgebung orientieren. Es wird allein anhand akustischer Signale gesteuert und ist zum Kampagnenstart auf www.woche-des-sehens.de/spiel zu finden.Die Partner der Woche des SehensGetragen wird die Woche des Sehens von der Christoffel-Blindenmission, dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, dem Berufsverband der Augenärzte Deutschlands, dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, dem Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf sowie PRO RETINA Deutschland. Unterstützt wird sie zudem von der Aktion Mensch und von ZEISS. www.woche-des-sehens.dePressebilder und Pressetexte unter www.woche-des-sehens.de/presseVeranstaltungsfinder mit Suche nach Postleitzahl unterwww.woche-des-sehens.de/veranstaltungenPressekontakt:Schwerpunkt "Blindheit und Sehbehinderung in Deutschland":Volker LenkE-Mail: presse@woche-des-sehens.deTel.: 030 / 28 53 87-140 und 0163 / 486 30 34Schwerpunkt "Augenheilkunde":Jeanette PrautzschE-Mail: pressekontakt@augeninfo.deTel.: 0160 / 303 23 90Schwerpunkt "Blindheit und Sehbehinderung in Entwicklungsländern":Marion MuhaliaE-Mail: marion.muhalia@cbm.orgTel: 06251 / 131-341Original-Content von: Woche des Sehens, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63695/5037096