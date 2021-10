Die Kursentwicklung von AIXTRON treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. Schließlich rutscht die Aktie um rund zwei Prozent in die Tiefe. Damit rangiert der Titel am Ende aller Werte. Ist das der Beginn einer längeren Talfahrt?

Kursverlauf von AIXTRON der letzten drei Monate.Für eine ausführliche AIXTRON-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...